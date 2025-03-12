Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области военных ВСУ
Россия будет относиться к взятым в плен в Курской области украинским военным как к террористам, заявил президент России Владимир Путин на совещании в одном из пунктов управления Курской группировкой войск. Кадры с совещания опубликовал журналист Павел Зарубин.
По словам президента, иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года. Однако к пленным следует относиться гуманно, отметил он.
В то же время он подчеркнул, что находящиеся в регионе военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают преступления против мирных людей.
«Люди, которые находятся на территории Курской области <...>, противодействуют нашим Вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — сказал президент.
Действия ВСУ на территории Курской области Генпрокуратура и Следственный комитет квалифицируют как терроризм, напомнил он.
В ходе совещания с Путиным начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что армия освободила 86% территории Курской области, занятой ВСУ. За пять дней под контроль российских военных перешли 24 населенных пункта.
По словам Герасимова, украинская армия в ходе боев потеряла более 67 тыс. человек и свыше 7 тыс. единиц техники.
ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года, с тех пор там продолжаются бои.
12 марта российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в регионе — это Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Поселения освободили подразделения группировки войск «Север».
Бои также идут в городе Суджа. Из населенного пункта эвакуировали почти 70 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что поступающие от военных данные говорят, что российские войска продолжают освобождать районы Курской области, находившиеся под контролем украинской армии.
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