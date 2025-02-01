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Военная операция на Украине ,  
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Власти Курской области уточнили число пропавших без вести

Правительство Курской области: более 2 тыс. жителей пропали без вести
Сюжет
Военная операция на Украине
После сверки свыше 10 списков пропавших без вести курян в перечне остались немногим более 2 тыс. человек, сверка продолжается, заявили в правительстве области. Хинштейн говорил о 1174 заявлениях о пропаже жителей, 240 из них нашли
Фото: Российский Красный Крест
Фото: Российский Красный Крест

Информация о резком увеличении числа жителей Курской области, утративших связь с родственниками, некорректна, в ряде списков данные продублированы трехкратно, заявили в правительстве региона.

Комитет региональной безопасности работает над формированием единого перечня пропавших курян более чем из 10 списков, представленных управлением МВД по области, уполномоченным по правам человека, Красным Крестом, волонтерами, родственниками пропавших и органами местного самоуправления.

«В списках установлено трехкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2000 граждан. Сверка данных и уточнение списка продолжается», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Курское правительство добавило, что в ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, где будет представлен уточненный и верифицированный список, после чего его разместят на официальных ресурсах властей области.

Красный Крест сообщил итоги розыска пропавших жителей Курской области
Политика
Фото:Belish / Shutterstock

6 августа 2024 года украинские силы вторглись на территорию Курской области. Под контролем ВСУ к 12 августа оказались 28 населенных пунктов, где находились более 2 тыс. человек, их судьба оставалась неизвестной, сообщал на тот момент и.о. губернатора региона Алексей Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 24 населенных пунктов.

9 января омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области жителей, сформированный по поступившим к ней обращениям. В основном в нем значились жители Суджанского района, часть территории которого заняли ВСУ. Москалькова отметила, что этот список не является исчерпывающим, поскольку в него внесены лишь фамилии тех, чьи родственники обратились к ней лично.

На следующий день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с августа 2024 года было подано 1174 заявления о пропаже местных жителей, из них 240 уже нашли.

Российский Красный Крест рассказал, что к 20 января удалось восстановить связь с близкими 1419 курян, судьба которых была неизвестна. Среди граждан, с которыми удалось установить связь, 1098 гражданских лиц и 321 военнослужащий.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область пропавшие без вести


 

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