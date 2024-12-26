Путин подписал указ о выплате детям попавших в плен и пропавших без вести
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной соцвыплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Указ касается военнослужащих, попавших в плен в ходе специальной военной операции на Украине и контртеррористической операции на территории Сирии.
Размер выплат равен величине прожиточного минимума для детей по месту проживания. Федеральный прожиточный минимум на одного ребенка в 2024 году составил 14 989 руб., с 1 января 2025 года он увеличится до 17 201 руб.
Выплаты за период нахождения в плену будут производиться в расчете на каждого ребенка, со дня захвата в плен или пропажи, указанного в приказе командира военнопленного, но не более чем в течение шести месяцев с указанного дня и не ранее 1 декабря 2024 года.
Получение этой выплаты не будет учитываться для определения прав получения других выплат и предоставления мер соцподдержки.
На прямой линии Владимир Путин назвал упущением разницу в социальных выплатах военным, участвующим в боевых действиях на Украине и защищающим Курскую область.
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