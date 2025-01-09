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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области

Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых в Курской области человек
Сюжет
Военная операция на Украине
В опубликованном Москальковой списке в основном значатся жители Суджанского района
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения в Курске, август 2024 года
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения в Курске, август 2024 года (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала в телеграм-канале список из 517 разыскиваемых на территории Курской области жителей, сформированный по поступившим к ней обращениям.

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие», — написала она.

В основном в списке значатся жители Суджанского района, часть территории которого заняли ВСУ.

В публикации Москалькова призвала тех, кто обладает информацией об этих людях, сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте уполномоченного по правам человека.

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Фото:John Moore / Getty Images

6 августа 2024 года украинские силы вторглись на территорию Курской области. Под контролем ВСУ к 12 августа оказались 28 населенных пунктов, где находились более 2 тыс. человек, их судьба оставалась неизвестной, сообщал на тот момент и. о. губернатора региона Алексей Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 населенных пунктов.

В середине сентября стало известно, что родственники жителей Суджанского района написали письмо в адрес президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с просьбой организовать безопасный коридор для выезда мирных жителей оттуда. В Кремле заявили, что не получали никаких обращений по поводу гуманитарного коридора для суджан.

В конце сентября Смирнов сообщил, что в органы внутренних дел Курской области с момента вторжения ВСУ поступило более 770 заявлений о пропавших без вести. Российский Красный Крест заявлял, что удалось установить связь или узнать судьбу 1253 пропавших жителей региона, в том числе 982 гражданских. В конце ноября в Россию в результате договоренностей с Киевом вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными.

В декабре Москалькова рассказала, что обратилась к украинской стороне с призывом организовать гуманитарный коридор на подконтрольной ВСУ территории Курской области, чтобы люди смогли оттуда выбраться.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область Татьяна Москалькова пропавшие без вести Суджа
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