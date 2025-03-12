Кремль заявил об успешном продвижении войск в Курской области и под Суджей

Кремль ответил на сообщения об освобождении Суджи в Курской области

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Данные, которые поступают от военных, говорят, что российские войска продолжают освобождать районы, находившиеся под контролем ВСУ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам сообщения о переходе под контроль российской армии центра Суджи, передает корреспондент РБК.

По его словам, «те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области». Песков оценил динамику боевых действий как «хорошую».

Согласно сводке Минобороны за 12 марта, под контроль российской армии перешли населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. В районе Суджи нанесено поражение бригад и штурмовых полков ВСУ, говорилось в сообщении.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода в Суджанском районе, по которому раньше поставлялся газ в Европу.