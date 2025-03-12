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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил об эвакуации 68 жителей Суджи

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Из Суджи в Курской области эвакуировали 68 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Вывозить граждан помогали военные и волонтеры, уточнил глава области.

«На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР (пунктах временного размещения. — РБК) на территории региона, 16 человек забрали родственники», — написал Хинштейн.

После эвакуации жителей города осмотрели врачи и специалисты Центра медицины катастроф. Никому из них не потребовалась госпитализация, рассказал Хинштейн.

В районе Суджи продолжаются бои. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие от военных данные говорят, что российские войска продолжают освобождать районы, находившиеся под контролем украинской армии.

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12 марта в Минобороны сообщили, что российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области — это Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Поселения освободили подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военнослужащих, еще двое сдались в плен.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024-го, с тех пор там продолжаются бои. Хинштейн сообщил, что для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода в Суджанском районе, по которому раньше поставлялся газ в Европу.

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Военная операция на Украине Курская область Александр Хинштейн Суджа
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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