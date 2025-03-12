Хинштейн сообщил об эвакуации 68 жителей Суджи
Из Суджи в Курской области эвакуировали 68 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Вывозить граждан помогали военные и волонтеры, уточнил глава области.
«На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР (пунктах временного размещения. — РБК) на территории региона, 16 человек забрали родственники», — написал Хинштейн.
После эвакуации жителей города осмотрели врачи и специалисты Центра медицины катастроф. Никому из них не потребовалась госпитализация, рассказал Хинштейн.
В районе Суджи продолжаются бои. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие от военных данные говорят, что российские войска продолжают освобождать районы, находившиеся под контролем украинской армии.
12 марта в Минобороны сообщили, что российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области — это Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
Поселения освободили подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военнослужащих, еще двое сдались в плен.
ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024-го, с тех пор там продолжаются бои. Хинштейн сообщил, что для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода в Суджанском районе, по которому раньше поставлялся газ в Европу.
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