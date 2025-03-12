Кадыров показал кадры операции «Поток» в Судже
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры операции «Поток» в Судже Курской области.
В марте российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу, для прорыва позиций украинской армии.
Добираясь к трубе, идущей до Суджи, в тыл ВСУ, они вырыли полукилометровую траншею. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что в операции «Поток» приняли участие бойцы спецназа «Ахмат».
На кадрах, опубликованных Кадыровым, видны земляные коридоры траншеи и отдыхающие бойцы.
Военнослужащие в течение шести дней прошли 14 км по газовой трубе, затем выбрались на поверхность уже на газоизмерительной станции в Судже. О наступлении российских войск стало известно 8 марта.
Глава Чечни назвал операцию «Поток» одной из «самых смелых и эффективных»; благодаря ей, добавил он, российские войска смогли прорвать оборону ВСУ.
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