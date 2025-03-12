Глава МИД Украины заявил, что Киев не устроят «Минск-3» или «Ялта-2»

Андрей Сибига (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Киев заинтересован в достижении долгосрочного мира, Украину не устроят соглашения в формате «Минск-3» и «Ялта-2», заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве. Слова Сибиги передает Polskie Radio.



«Очень важно придерживаться этой позиции. Очень важно оказывать поддержку партнерам в достижении справедливого мира. Нам не нужна ситуация, когда просто нет войны. Мы не хотим так называемых «Минска-3» или «Ялты-2», — сказал Сибига.



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