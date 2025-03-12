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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Украины заявил, что Киев не устроят «Минск-3» или «Ялта-2»

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Киев заинтересован в достижении долгосрочного мира, Украину не устроят соглашения в формате «Минск-3» и «Ялта-2», заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве. Слова Сибиги передает Polskie Radio.

«Очень важно придерживаться этой позиции. Очень важно оказывать поддержку партнерам в достижении справедливого мира. Нам не нужна ситуация, когда просто нет войны. Мы не хотим так называемых «Минска-3» или «Ялты-2», — сказал Сибига.

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Фото:John Moore / Getty Images

Андрей Сибига вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым были в составе украинской делегации во время переговоров с представителями США, которые прошли 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

По итогам переговоров Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убедить Россию пойти на прекращение огня должны США.

В Кремле заявили, что ждут от Вашингтона деталей встречи, и призвали «не забегать вперед» в вопросе перемирия. Президент Владимир Путин прежде говорил, что России нужно «не краткое перемирие, а долгосрочный мир».

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