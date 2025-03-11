 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огня

Зеленский: возможное прекращение огня последует после согласия России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Возможное прекращение огня на 30 суток начнется, когда на него согласится Россия, заявил Зеленский. Россия готова обсудить такой вариант, но хочет понимать принципы мирного соглашения, писал Bloomberg со ссылкой на источники
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Возможное полное прекращение огня на 30 суток, о котором договорились США и Украина, начнется тогда, когда на идею согласится Россия. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — сказал он.

По словам Зеленского, убедить Россию пойти на прекращение огня должны США. Украинский президент напомнил, что Киев изначально собирался предложить «воздушно-морское перемирие» — то есть отказ от ударов ракетами, бомбами, дальнобойными дронами и действий на море. Но во время переговоров поступило предложение США «сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта».

«Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский. Ранее об идее Украины предложить частичное перемирие сообщала Financial Times со ссылкой на чиновников.

Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней
Политика
Фото:Reuters

О том, что Украина принимает предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, ранее сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров. По его словам, речь идет о «немедленном» и «временном» прекращении огня. Оно может быть продлено по взаимному согласию сторон, указал Ермак.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассчитывает, что «русские ответят «да» как можно скорее». Советник президента США Майк Уолтц указал, что собирается пообщаться с представителями России в ближайшее время.

Bloomberg сообщил о готовности России обсудить перемирие с Украиной
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

О том, что Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной, ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства указывали, что Москва для согласия на временное прекращение огня настаивает на четком понимании основных принципов финального мирного соглашения. В частности, Россия хочет понимать параметры будущей миротворческой миссии и согласовывать страны, которые будут принимать в ней участие.

Целью России является «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения», а «устранить первопричины кризиса», заявлял в январе 2025 года президент России Владимир Путин.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Владимир Зеленский Украина Россия перемирие
Материалы по теме
FT узнала о планах Киева предложить «частичное перемирие» с Россией
Политика
Bloomberg сообщил о готовности России обсудить перемирие с Украиной
Политика
Макрон выступил против перемирия на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
В Думе предложили запретить рекламу ведьм, алхимиков и чакрологовПолитика, 23:05
Трамп заявил о планах созвониться с Путиным на этой неделеПолитика, 22:50
В США рассказали, что может стать «жестом доброй воли» со стороны РоссииПолитика, 22:35
Почему падает доллар: 4 причины текущего укрепления рубляИнвестиции, 22:33
ЕС поддержал предложение перемирия на УкраинеПолитика, 22:25
Трамп анонсировал новые встречи США и России⁠Политика, 22:13
Лидер РПЛ «Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка РоссииСпорт, 22:01
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Ярославский «Локомотив» стал победителем Западной конференции КХЛСпорт, 21:49
Подписочный сервис: как предвосхитить желание клиентовОтрасли, 21:48
Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огняПолитика, 21:43
Российский рынок скорректировался после итогов переговоров США и УкраиныИнвестиции, 21:40
В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и УкраиныПолитика, 21:33
Советник Трампа заявил о планах обсудить прекращение огня с РоссиейПолитика, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25