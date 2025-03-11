Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огня

Возможное прекращение огня на 30 суток начнется, когда на него согласится Россия, заявил Зеленский. Россия готова обсудить такой вариант, но хочет понимать принципы мирного соглашения, писал Bloomberg со ссылкой на источники

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Возможное полное прекращение огня на 30 суток, о котором договорились США и Украина, начнется тогда, когда на идею согласится Россия. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — сказал он.

По словам Зеленского, убедить Россию пойти на прекращение огня должны США. Украинский президент напомнил, что Киев изначально собирался предложить «воздушно-морское перемирие» — то есть отказ от ударов ракетами, бомбами, дальнобойными дронами и действий на море. Но во время переговоров поступило предложение США «сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта».

«Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский. Ранее об идее Украины предложить частичное перемирие сообщала Financial Times со ссылкой на чиновников.

О том, что Украина принимает предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, ранее сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров. По его словам, речь идет о «немедленном» и «временном» прекращении огня. Оно может быть продлено по взаимному согласию сторон, указал Ермак.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассчитывает, что «русские ответят «да» как можно скорее». Советник президента США Майк Уолтц указал, что собирается пообщаться с представителями России в ближайшее время.

О том, что Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной, ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства указывали, что Москва для согласия на временное прекращение огня настаивает на четком понимании основных принципов финального мирного соглашения. В частности, Россия хочет понимать параметры будущей миротворческой миссии и согласовывать страны, которые будут принимать в ней участие.

Целью России является «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения», а «устранить первопричины кризиса», заявлял в январе 2025 года президент России Владимир Путин.