Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огня
Возможное полное прекращение огня на 30 суток, о котором договорились США и Украина, начнется тогда, когда на идею согласится Россия. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — сказал он.
По словам Зеленского, убедить Россию пойти на прекращение огня должны США. Украинский президент напомнил, что Киев изначально собирался предложить «воздушно-морское перемирие» — то есть отказ от ударов ракетами, бомбами, дальнобойными дронами и действий на море. Но во время переговоров поступило предложение США «сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта».
«Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский. Ранее об идее Украины предложить частичное перемирие сообщала Financial Times со ссылкой на чиновников.
О том, что Украина принимает предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, ранее сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров. По его словам, речь идет о «немедленном» и «временном» прекращении огня. Оно может быть продлено по взаимному согласию сторон, указал Ермак.
В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассчитывает, что «русские ответят «да» как можно скорее». Советник президента США Майк Уолтц указал, что собирается пообщаться с представителями России в ближайшее время.
О том, что Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной, ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства указывали, что Москва для согласия на временное прекращение огня настаивает на четком понимании основных принципов финального мирного соглашения. В частности, Россия хочет понимать параметры будущей миротворческой миссии и согласовывать страны, которые будут принимать в ней участие.
Целью России является «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения», а «устранить первопричины кризиса», заявлял в январе 2025 года президент России Владимир Путин.