FA назвал способ урегулирования конфликта на Украине без большой сделки

Добиться прекращения боевых действий можно не только благодаря всеобъемлющему соглашению о мире, но и «частичному решению», пишут авторы FA. В качестве примера они приводят перемирие между Кореями и на Кипре

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Заключить всеобъемлющее соглашение о мире между Россией и Украиной, скорее всего, не получится — позиции сторон резко противоположны, а весь остальной мир слишком раздроблен, говорится в статье политолога Гилберта Джона Айкенбери и историка Гарольда Джеймса для Foreign Affairs. Кроме того, договоренности могут быть нарушены.

Тем не менее на Украине возможен мирный процесс, который объединит как стороны конфликта, так и другие крупные страны, считают авторы. «Даже частичное решение может быть эффективным, если оно остановит боевые действия», — пишут они.

Подобные соглашения о «частичном прекращении огня» с 1945 года были наиболее успешным способом поддержания мира, в том числе в конфликтах, которые зашли в тупик, говорится в статье. В качестве примера Айкенбери и Джеймс приводят Корейское соглашение о перемирии 1953 года, которое положило конец трем годам войны. Документ согласовали Китай, КНДР и США. Южная Корея отказалась подписать его, а Северная «сделала это неохотно, по настоянию Китая и Советского Союза».

Не все условия соглашения были соблюдены: гаранты обязались не поставлять оружие ни одной из сторон, но США нарушили обязательство в 1958 году, разместив на территории Южной Кореи ядерное оружие. С 1994 года Пхеньян неоднократно заявлял, что не считает себя обязанным соблюдать договоренности. Тем не менее ключевые параметры остаются в силе, в частности, две страны не возобновляют активных боевых действий. Это перемирие свидетельствует, что даже без официального договора или сложной системы гарантий безопасности урегулирование возможно, «если великие державы, вовлеченные в конфликт, заинтересованы в достижении мира», считают авторы статьи.

В качестве еще одного примера «успешно замороженного конфликта» Айкенбери и Джеймс приводят кипрский конфликт 1974 года. В июле того года в результате военного переворота остров был разделен на северную, турецкую часть и южную — греческую. После свержения президента Кипра организацией греков-киприотов ЭОКА-В, которую впоследствии признали террористической, Анкара высадила на острове 30-тысячный корпус, видя в перевороте угрозу местному турецкому населению.

В августе было достигнуто соглашение о прекращении огня. Остров остался разделен, треть его территории оказалась под контролем турок-киприотов. Турция — единственная страна, признающая Северный Кипр. Несмотря на это, экономическое и военное давление со стороны США и других западных стран гарантировало, что Турция не возобновит боевые действия, а Кипр, фактически разделенный, вступил в ЕС.

В 2023 году начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что Москва и Киев так и не подпишут мирный договор и допустил «японский сценарий»: Россия и Япония после 1945 года не заключили мирное соглашение. Financial Times в своей подборке прогнозов на 2025 год писала, что соглашение будет достигнуто и в нем Украина может согласиться на «фактический, но не юридический» контроль России над утраченными территориями. И Россия, и Украина отвергают возможность территориальных уступок.

11 марта в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. В Кремле заявили, что ждут от Вашингтона деталей встречи, и призвали «не забегать вперед» в вопросе перемирия. Президент Владимир Путин прежде говорил, что России нужно не перемирие, а мир.