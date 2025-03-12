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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о восстановлении доступа к спутниковым снимкам Maxar

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hugh Hastings / Getty Images
Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Американская частная аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила доступ к спутниковым снимкам для украинских пользователей. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный» со ссылкой на пользователей сервиса Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), который непосредственно передает коммерческие спутниковые изображения США.

«Пользователям уже начали приходить письма о восстановлении доступа», — говорится в публикации портала.

В начале марта Соединенные Штаты приостановили военную помощь и ограничили обмен разведданными с Киевом. После этого, по данным Time, Украину покинули специалисты, которые помогали обрабатывать информацию со спутников. Тогда на Украине сообщили, что лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

11 марта в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры. На них стороны договорились, что Украина соглашается немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон взамен снимает с паузы предоставление ей вооружений и разведданных. В тот же день в офисе украинского президента сообщили о возобновлении военной помощи США.

12 марта в Польше, через которую поступает бóльшая часть военной помощи, подтвердили возобновление поставок американского оружия Украине.

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Теги
военная помощь Военная операция на Украине Украина США спутниковые снимки
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