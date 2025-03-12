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Военная операция на Украине ,  
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В Польше сообщили о возобновлении поставок американского оружия Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в польском аэропорту Жешув-Ясенка недалеко от украинской границы возобновились. Об этом сообщил замглавы оборонного ведомства Польши Павел Залевский на своей странице в X.

«Возобновились поставки американского оружия из Polloghab в Ясенках на Украину», — написал замминистра.

4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Через неделю, 11 марта, американская и украинская делегации договорились, что Соединенные Штаты немедленно снимут с паузы поставки вооружения и обмен разведданными. В тот же день замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил о возобновлении военной помощи.

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Из Польши поступает бóльшая часть военной помощи, Киев находится в тесном сотрудничестве с Варшавой, рассказал еще в 2022 году представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По информации The Telegraph, значительную часть вооружения сначала доставляют на аэродром Жешув-Ясенка в Польше, который находится примерно в 77 км от польско-украинской границы.

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Польша Украина США военная помощь Военная операция на Украине
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