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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили об отъезде западных специалистов по данным спутников

Time: Украину покинули западные специалисты по данным со спутников
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне Maxar по решению правительства США отключила доступ украинских пользователей к спутниковым снимкам. После этого страну покинули специалисты, которые помогали обрабатывать данные со спутников, пишет Time
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

После того как США ограничили Украине доступ к коммерческим спутниковым снимкам, страну покинула группа западных специалистов, которые помогали военным принимать и обрабатывать разведывательные данные с аппаратов, сообщает журнал Time со ссылкой на источник, близкий к Генеральному штабу Украины.

«Никого не осталось», — сказал он, но не уточнил, каких именно специалистов и из каких стран имеет в виду.

На этой неделе Украина лишилась доступа к спутниковым снимкам частной аэрокосмической компании Maxar Technologies, которые передавались в рамках программы GEGD (Глобальная расширенная программа поставки данных геопространственной разведки). В Национальном агентстве геопространственной разведки США объяснили решение «директивой администрации [президента] о поддержке Украины» и заявили, что решение временное.

В США объяснили остановку передачи Украине данных со спутниковых снимков
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Украинские военные часто использовали снимки Maxar для оценки местности и планирования военных операций, а также планирования дальних ударов по России, отмечает Time.

В конце февраля Reuters со ссылкой на источники писал, что США рассматривали ограничение доступа Украины к Starlink, если та не согласится заключить сделку о полезных ископаемых. Глава SpaceX Илон Маск называл это сообщение ложным. Минобороны Украины заявляло, что у страны есть альтернатива Starlink, а французская компания Eutelsat, владелец OneWeb, пообещала оказать помощь Киеву в случае необходимости.

На этой неделе США приостановили военную помощь и ограничили обмен разведданными с Киевом. Президент Дональд Трамп предупредил, что может полностью прекратить поддержку Украины, если она не согласится на урегулирование, одновременно пригрозив России новыми санкциями. Time со ссылкой на высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных пишет, что решение ослабило позиции Украины не только на фронте, но и на будущих переговорах.

Ряд европейских разведывательных агентств выразили готовность «заполнить пробел», возникший из-за действий Трампа. Однако украинские офицеры в беседе с журналом отметили, что для этого понадобится время. «Мы очень благодарны европейским партнерам. Это единственный момент, который дает нам надежду, потому что без этой поддержки мы не выживем», — сказали собеседники.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
спутниковые снимки Украина обмен разведданными США Maxar
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