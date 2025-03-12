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Военная операция на Украине ,  
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Компании США обратились к Украине за помощью в создании дронов для армии

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Военная операция на Украине
Пентагон заинтересован сотрудничеством с украинскими производителями беспилотников, пишет WSJ. При этом для выхода украинских дронов на мировой рынок есть препятствия, в частности действующие в стране ограничения на экспорт БПЛА

Американские оборонные стартапы начали обращаться к украинским производителям беспилотников для разработки эффективных и проверенных на поле боя дронов для армии США, и в этом сотрудничестве заинтересован Пентагон, сообщает The Wall Street Journal.

Компании США потратили миллиарды долларов, пытаясь создать небольшие беспилотники на случай будущих конфликтов, но пока многим удалось разработать только дорогие аппараты, «которые не очень хорошо летают», пишет газета. В то же время украинцы освоили массовое производство, несмотря на ограниченные ресурсы, и ищут новых клиентов.

В 2024 году стартап CX2 из Южной Калифорнии договорился об установке своего программного обеспечения и датчиков на украинские беспилотники, сделку одобрило одно из подразделений Вооруженных сил США. Вскоре дроны могут поступить на вооружение армии. Кроме того, отдел оборонных инноваций Минобороны США заключил контракты с двумя украинско-американскими компаниями, этой весной дальнобойные ударные беспилотники испытают на Украине.

В Киеве заявили о разработке дронов с дальностью действия более 1 тыс. км
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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

По оценке Минобороны США, страна способна производить до 100 тыс. беспилотников в год. Часть из них, которые получил Киев, оказались неэффективны в боевых условиях и не справлялись с задачами, пишет WSJ. В то же время в прошлом году на Украине создали более 2 млн аппаратов, некоторые из них, снаряженные взрывчаткой, способны пролетать сотни километров, пишет издание (президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2024-го говорил, что на тот момент закупили и поставили на фронт 1 млн дронов).

Выход украинских дронов на мировой рынок могут усложнить действующие в стране ограничения на экспорт БПЛА, пишет WSJ. Производители призывают власти отменить запрет на продажу беспилотников за рубеж и пытаются найти обходные пути вместе с американскими партнерами. Кроме того, многие украинские компании используют детали из Китая. Чтобы сотрудничать с Пентагоном, им нужно будет найти поставщиков из других стран.

В октябре Зеленский сообщил, что власти рассматривают возможность экспорта оружия в страны, которые оказывали ей военную помощь. WSJ не исключает, что помешать сотрудничеству с США в области разработки дронов может «растущее недоверие» Киева к Вашингтону.

Российские власти называли совершенствование производства дронов одной из главных задач. По словам президента Владимира Путина, опыт боевых действий показал их «практически повсеместное» применение.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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