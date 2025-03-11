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Военная операция на Украине ,  
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Рубио выразил надежду на избежание ужесточения санкций против России

Рубио: США не будут оказывать России военную помощь
Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон стремится к мирному урегулированию российско-украинского конфликта и рассчитывает, что дополнительных санкций против России удастся избежать. Об этом заявил журналистам во время перелета в Саудовскую Аравию госсекретарь США Марко Рубио. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства Соединенных Штатов. Также он пообещал, что США не будут оказывать России военную помощь.

«У США есть инструменты, позволяющие навязать издержки и российской стороне. Но мы надеемся, что до этого не дойдет», — ответил госсекретарь журналисту на просьбу прокомментировать ситуацию с Украиной и возможность введения дополнительных санкций против России. По его словам, приоритет остается за переговорами.

«Мы надеемся, что обе стороны осознают, что это не тот конфликт, который может закончиться военными средствами, он может закончиться только дипломатическим путем», — добавил Рубио.

В ходе общения с журналистами госсекретарь США подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются оказывать России военную помощь. «Я могу вас заверить: мы не будем оказывать военную помощь русским», — пояснил Рубио, отметив, что возобновление военной помощи Украине зависит от заинтересованности украинской стороны в переговорах или мирном урегулировании конфликта.

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Президент США Дональд Трамп в конце февраля заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной обеим сторонам придется идти на компромиссы, подчеркнув, что без этого «не заключить ни одну сделку». Он заверил, что США постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий. Однако глава Пентагона Пит Хегсет выразил сомнение в возможности возвращения к границам 2014 года.

Москва исключает территориальные уступки. Президент Владимир Путин ранее выдвигал условия для переговоров, среди которых — вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В Киеве эти требования назвали ультиматумом.

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Марко Рубио США Россия санкции против России Военная операция на Украине
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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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