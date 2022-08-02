В украинской разведке сообщили о совместных операциях с Польшей

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Из Польши на Украину поступает бóльшая часть военной помощи, Киев находится в тесном сотрудничестве с Варшавой, заявил в интервью The Telegraph представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, по его словам, Великобритания и США в сфере военной разведки обеспечивают «почти все — от информации до оборудования». Подробностей об их поддержке в этой области Скибицкий не озвучил.

«Сотрудничество с Польшей также очень высоко, поскольку почти 90% всей военной помощи поступает оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — рассказал он.

Издание отмечает, что значительная часть военной помощи, поставляемой Украине, сначала доставляется на аэродром Жешув-Ясенка в Польше, который находится примерно в 77 км от польско-украинской границы.

В конце июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о получении от Польши танков PT-91 Twardy (польская модификация советского Т-72). До этого Варшава направила Киеву более 200 танков Т-72, которые не попали под программу обновления.

Focus.ua писал, что для PT-91 в Польше разработали систему динамической защиты ERAWA, которая с 95-процентной вероятностью отразит противотанковую управляемую ракету (ПТУР) советского образца. В Twardy также установили израильский ночной прицел и словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

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