В украинской разведке сообщили о совместных операциях с Польшей
Из Польши на Украину поступает бóльшая часть военной помощи, Киев находится в тесном сотрудничестве с Варшавой, заявил в интервью The Telegraph представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Кроме того, по его словам, Великобритания и США в сфере военной разведки обеспечивают «почти все — от информации до оборудования». Подробностей об их поддержке в этой области Скибицкий не озвучил.
«Сотрудничество с Польшей также очень высоко, поскольку почти 90% всей военной помощи поступает оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — рассказал он.
Издание отмечает, что значительная часть военной помощи, поставляемой Украине, сначала доставляется на аэродром Жешув-Ясенка в Польше, который находится примерно в 77 км от польско-украинской границы.
В конце июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о получении от Польши танков PT-91 Twardy (польская модификация советского Т-72). До этого Варшава направила Киеву более 200 танков Т-72, которые не попали под программу обновления.
Focus.ua писал, что для PT-91 в Польше разработали систему динамической защиты ERAWA, которая с 95-процентной вероятностью отразит противотанковую управляемую ракету (ПТУР) советского образца. В Twardy также установили израильский ночной прицел и словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.
По данным исследования Кильского института мировой экономики, по состоянию на конец июня Польша находилась на третьем месте среди стран, поставляющих военную помощь Украине. Она уступила США и Великобритании.
Российские власти критикуют поставки оружия Украине западными странами. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые российские военные сочтут иностранным вооружением, станут целью ударов. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — говорил Лавров.