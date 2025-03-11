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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало причину масштабной атаки дронами ВСУ

Минобороны: удар дронами был нужен для демонстрации способности Киева воевать
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Повреждения в многоквартирном доме в в результате падения БПЛА, Москва
Повреждения в многоквартирном доме в в результате падения БПЛА, Москва (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Украина нанесла масштабный удар дронами по России для демонстрации своей способности воевать, заявили в российском Минобороны.

«Киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Украина сделала это в преддверии американо-украинских переговоров, которые проходят во вторник, 11 марта, уточнили в ведомстве.

Российские военные сумели сорвать цель удара украинских вооруженных сил, подчеркнули в Минобороны. Всего силы ПВО России сбили 343 дрона, в том числе шесть беспилотников они перехватили в районе Курской атомной электростанции.

Самая массированная атака дронов на Москву и Подмосковье. Карта
Политика

В ночь на 11 марта сотни дронов атаковали российские регионы, из них 74 беспилотника военные уничтожили над Москвой и областью. В Подмосковье 20 человек пострадали, трое из них скончались. Кроме того, получили повреждения жилые дома, возникли пожары. Аэропорты временно ограничивали полеты воздушных судов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку на столицу самой массированной за все время. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Теги
Минобороны ВСУ дроны беспилотники переговоры Военная операция на Украине заявление
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