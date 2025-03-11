СК завел дело о теракте после крупнейшей атаки дронов

После самой массированной атаки дронов ВСУ возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В Подмосковье при падении обломков беспилотника погиб охранник парковки предприятия «Мираторга»

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по факту массированной атаки Московской области беспилотниками, сообщила пресс-служба ведомства.

«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба», — сказано в сообщении.

Дело заведено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт), грозящей лишением свободы вплоть до пожизненного.

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Погиб 38-летний охранник объекта «Мираторг» в Домодедово. Пострадали девять человек: двое мужчин в Домодедово — 50-летний с открытой травмой головы и 40-летний с травмами головы; 43-летняя женщина в деревне Котляково с тяжелым ранением; еще пятеро взрослых и четырехлетний ребенок в Видном с легкими ранениями. Кроме того, пять человек в Раменском обратились к врачам из-за стресса от атак.

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Эта атака стала самой массированной, оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны сообщило, что в российских регионах за ночь уничтожили 337 беспилотников, из которых 91 пришелся на Московскую область.

В Домодедово приостанавливали движение поездов из-за падения обломков на железнодорожное полотно, вскоре его восстановили.