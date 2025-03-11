«Мираторг» выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке дронов

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Агропромышленная компания «Мираторг» выплатит компенсации в размере 1,5 млн руб. семьям 38-летнего и 50-летнего сотрудников компании, погибших в результате атаки украинских дронов в подмосковном Домодедово. Кроме того, будут оплачены расходы на их похороны, сообщает пресс-служба компании.



«Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 млн руб., оплата всех расходов, связанных с похоронами», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотруднику компании, получившему ранения, будет оказана материальная помощь в размере 300 тыс. руб.

В результате атаки также были повреждены более 40 автомобилей сотрудников. В настоящее время продолжается оценка ущерба. В случаях, которые не будут отнесены к страховым, компания рассматривает оказание помощи, отметили в «Мираторге».

Массированная атака украинских беспилотников на столичный регион произошла в ночь на 11 марта. По данным Минобороны России, всего над страной было перехвачено 337 дронов, из них 91 — над Московской областью.

В результате атаки при падении обломков дрона на парковке дистрибьюторского центра «Мираторга» в селе Ям близ подмосковного Домодедово погибли двое сотрудников: один из них — 38-летний охранник предприятия, второй — 50-летний мужчина. Последнего с травмами доставили в больницу соседнего города Видное. По словам губернатора Андрей Воробьева, врачи четырежды раза пытались запустить его сердце, но спасти мужчину не удалось. Еще одного пострадавшего на парковке доставили в больницу в Домодедово. Всего пострадали 18 человек, трое из них — дети.

Помимо прочего выплаты в размере 1 млн руб. семьи погибших получат от властей Подмосковья, пообещал Воробьев.