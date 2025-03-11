Какие регионы России подверглись самой массированной атаке дронов. Карта

Ночная атака украинских дронов стала крупнейшей с момента начала боевых действий. Минобороны сообщило, что были сбиты 337 беспилотников, атаке подверглись 13 регионов вне зоны военной операции. Подробности — в инфографике РБК

Больше всего украинских беспилотников (126), согласно информации Минобороны, были сбиты над Курской областью.

Над Московской области ПВО перехватила 91 беспилотник, над Брянской — 38, над Белгородской — 25, над Рязанской — 22, над Калужской — 10. Всего атака затронула 13 регионов.

В Подмосковье пострадали 20 человек (в том числе трое детей), двое из них скончались, сообщили РБК в Минздраве. Одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Как сообщил утром мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к городу были сбиты 74 беспилотника. Он назвал произошедшее «самой массированной атакой» дронов на столицу.