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Военная операция на Украине ,  
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Песков переадресовал в Киев вопрос о выборе даты масштабной атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Вероника Зорина / ТАСС
Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил адресовать в Киев вопрос, почему масштабная атака дронов по России произошла сегодня, 11 марта. Об этом сообщает «РИА Новости».

«А вы спросите у киевского режима», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему удар случился «при кажущейся близости переговоров».

Накануне пресс-секретарь президента опроверг данные CNN о переговорах России и США в Саудовской Аравии. «Нет, не могу [подтвердить], это не так», — сказал он.

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Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. В Вашингтоне целью встречи назвали создание почвы для мирного соглашения и прекращения огня.

Ночью 337 беспилотников атаковали российские регионы, 74 из них сбили над Москвой и областью. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них двое скончались. Мэр Сергей Собянин назвал удар «самым массированным».

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Дмитрий Песков дроны беспилотники Военная операция на Украине переговоры
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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