Песков переадресовал в Киев вопрос о выборе даты масштабной атаки дронов

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил адресовать в Киев вопрос, почему масштабная атака дронов по России произошла сегодня, 11 марта. Об этом сообщает «РИА Новости».

«А вы спросите у киевского режима», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему удар случился «при кажущейся близости переговоров».

Накануне пресс-секретарь президента опроверг данные CNN о переговорах России и США в Саудовской Аравии. «Нет, не могу [подтвердить], это не так», — сказал он.

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. В Вашингтоне целью встречи назвали создание почвы для мирного соглашения и прекращения огня.

Ночью 337 беспилотников атаковали российские регионы, 74 из них сбили над Москвой и областью. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них двое скончались. Мэр Сергей Собянин назвал удар «самым массированным».