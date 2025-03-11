Начало встречи Украины и США в Саудовской Аравии попало на видео

Представители США и Украины перед встречей в Саудовской Аравии. Видео

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В Саудовской Аравии начались переговоры США и Украины, которые станут первой встречей официальных представителей двух стран после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

На кадрах видны с американской стороны — госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. С украинской — глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Повестка встречи не раскрывалась официально, но известно, что после перепалки Зеленского и Трампа США сначала приостановили поставки Украине вооружений, а затем перестали предоставлять развединформацию. Неподписанной осталась и сделка по украинским ресурсам.