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Военная операция на Украине ,  
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Представители США и Украины перед встречей в Саудовской Аравии. Видео

Начало встречи Украины и США в Саудовской Аравии попало на видео
Сюжет
Военная операция на Украине

Представители США и Украины перед встречей в Саудовской Аравии. Видео
Video

В Саудовской Аравии начались переговоры США и Украины, которые станут первой встречей официальных представителей двух стран после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

На кадрах видны с американской стороны — госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. С украинской — глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Повестка встречи не раскрывалась официально, но известно, что после перепалки Зеленского и Трампа США сначала приостановили поставки Украине вооружений, а затем перестали предоставлять развединформацию. Неподписанной осталась и сделка по украинским ресурсам.

С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской Аравии
Политика
Марко Рубио

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Теги
Украина США Саудовская Аравия встреча
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