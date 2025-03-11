Появились кадры с рассказами очевидцев ударов БПЛА в Московской области

Дома после атаки беспилотников в Подмосковье и рассказы очевидцев. Видео

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Взрыв и грохот в Подмосковье во время атаки беспилотников начались около 5 утра, рассказали телеканалу РБК очевидцы из Раменского и Видного.

На кадрах, которые сняли корреспонденты телеканала РБК, также видны последствия повреждений домов — в Видном в ЖК «Видный берег 2.0» и в Раменском — на Северном шоссе, д. 6.

Всего в Подмосковье более десяти пострадавших, сообщал губернатор региона Андрей Воробьев.

Число беспилотников, которые атаковали Москву, стало рекордным — 74 дрона, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Во всей России силы ПВО также сбили рекордное количество дронов — 337. В Московской области был сбит 91 дрон.