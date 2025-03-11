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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Видном от падения обломков БПЛА пострадали пятеро взрослых и ребенок

Губернатор Воробьев: в Видном от падения обломков БПЛА пострадали шесть человек
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Воробьев рассказал о девяти раненых в Подмосковье: шесть человек в Видном, двое в Домодедово и одна женщина в деревне Котляково

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

В городе Видное в Московской области от падения обломков беспилотника пострадали пятеро взрослых и четырехлетний ребенок. Они получили поверхностные ранения, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он рассказал о последствиях атаки в других районах области:

  • В Раменском пятеро человек обратились к врачам, телесных повреждений у них нет, только реакция на стресс, госпитализация не потребовалась. Повреждения получили многоквартирный дом и коттедж.
  • В Ленинском округе дроны упали на территории складов «MoсКокс» и «Сантехкомплект» — там пострадавших нет.
  • В Домодедово погиб 38-летний охранник объекта «Мираторга». В реанимации 50-летний мужчина с открытой травмой головы, в больницу также доставили 40-летнего мужчину с травмами головы. Более 20 машин сгорело от пожара, огонь почти потушен.
  • В деревне Котляково, входящей в городской округ Домодедово, дроны упали в частном секторе, пострадала 43-летняя женщина. Ее состояние тяжелое, женщину доставили в больницу. Идет операция.

Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа дронов ВСУ над Россией
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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Сбиты 74 дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Минобороны отчиталось о 337 беспилотниках, сбитых в регионах России, из которых 91 — в Московской области.

СК завел дело по статье о теракте, повлекшем гибель человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), которая грозит пожизненным заключением.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Видное Домодедово Раменское Андрей Воробьев Московская область
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