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Военная операция на Украине ,  
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Как выглядит дом в Москве после падения дрона. Видео

Последствия удара дрона по дому в Москве попали на видео
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Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Как выглядит дом в Москве после падения дрона. Видео
Video

В Москве во время падения дрона был поврежден фасад дома на Домодедовской улице, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Местные жители рассказали корреспонденту телеканала РБК, что взрывом были выбиты окна. ЧП произошло около 5 часов утра. После этого жители эвакуировались из дома.

Атака 11 марта была самой массированной, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Во время нее были сбиты 74 дронов. В Подмосковье от ударов беспилотников есть повреждения в Видном, Раменском и Домодедово, более 10 человек пострадали, есть погибший.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. Это рекордное количество, сообщили в ведомстве.

Собянин назвал удар дронов по Москве самым массированным
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

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