WSJ узнал о возможном визите Си Цзиньпина в США в июне

Вашингтон и Пекин начали переговоры о возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в июне, которая может состояться в Соединенных Штатах. Об этом The Wall Street Journal сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, обсуждения встречи лидеров двух стран находятся на ранней стадии.

По информации South China Morning Post (SCMP) президент США может посетить Китай в апреле или мае для переговоров с Си Цзиньпином.

Один источников издания в Китае отметил, что Пекин настаивает на официальном формате переговоров — либо в Вашингтоне, либо в Китае. Американские источники SCMP уточняют, что визит может состояться не раньше апреля.

Обсуждение поездки проходит на фоне роста напряженности в торговых отношениях США и Китая. В начале февраля Трамп ввел 10-процентные пошлины на китайские товары, а позже увеличил их вдвое. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию и усилил экспортный контроль. Китай также подал иск в ВТО, а президент США заявил, что «не торопится» связываться с Си Цзиньпином.

В январе Трамп и Си провели телефонный разговор.