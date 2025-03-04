Китай ответил на начало тарифной войны с США

Китай ввел пошлины в 10 и 15% на отдельные виды сельхозпродукции из США, а также установил экспортный контроль в отношении 15 компаний. Еще 10 организаций Пекин признал ненадежными. Также Китай подал новый иск в ВТО

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Китай ввел дополнительные тарифы в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США. Об этом сообщило Министерство коммерции Китайской Народной Республики, передает South China Morning Post (SCMP).

Дополнительные пошлины в размере 15% вводятся на импортируемую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты будут действовать дополнительные пошлины в 10%.

Также Китай внес в перечень экспортного контроля 15 компаний из США «в целях защиты безопасности и интересов страны». Это Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment, следует из списка на сайте Минкоммерции.

Кроме того, Пекин внес десять компаний из США в перечень ненадежных организаций.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 4 марта удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. Он обвинил Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил», в Соединенные Штаты. Это представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике» страны, пояснил Трамп.

Представитель китайского Министерства коммерции подчеркнул, что страна примет ответные меры для защиты своих прав и интересов. Китай после этого подал новый иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), задействовав ее механизм разрешения споров. Первый был подан в начале февраля из-за решения Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.

«Одностороннее введение тарифов США нарушает правила ВТО и мешает безопасности и стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», — ответил на это представитель Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Лу Циньцзянь. Он выразил надежду, что Вашингтон и Пекин пойдут навстречу друг другу и смогут найти решение через консультации на равноправной основе.