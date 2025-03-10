Bloomberg рассказал о «мощном оружии Китая» в торговой войне с США

Готовность Пекина использовать продовольствие в качестве ответной меры на пошлины США, демонстрирует уверенность в сельскохозяйственном секторе, пишет Bloomberg. Но тарифная война может помешать восстановлению экономики КНР

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency

Дополнительные пошлины Китая на сельхозпродукцию из США вступили в силу. С 10 марта тарифы в размере 15% начинают действовать на ввозимые мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, 10% — на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.

Тарифные меры Китая стали ответом на решение США увеличить пошлины на китайские товары с 10% до 20%. Причинами обложения президент Дональд Трамп называл «отсутствие адекватных мер» со стороны Китая на рост контрабанды наркотиков, включая фентанил. По той же причине месяц назад были введены первоначальные 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию. Китай оспаривает их во Всемирной торговой организации.

Bloomberg отмечает, что решение китайских властей использовать в борьбе с США именно продовольствие подчеркивает успех стратегии правительства по повышению «сельскохозяйственной самодостаточности» страны. При этом ключевой проблемой восстановления китайской экономики после пандемии остается слабость внутреннего спроса, что отражается в замедлении роста розничных продаж. Агентство назвало меры Китая «мощным и недорогим средством» в торговой войне.

При этом, пишет агентство, есть на китайском рынке и один «светлый момент» — избыток продовольствия, которого в том числе удалось добиться за счет рекордного урожая зерна. Объем производства зерна в Китае в 2024 году составил 706,5 млн тонн, что на 1,6% больше по сравнению с 2023 годом.

Однако на эффективности мер Пекина, направленных на поддержку экономики и стабилизацию внутреннего спроса, могут сказаться ухудшение торговых отношений с администрацией Трампа. Китай все еще остается ключевым экспортным рынком для штатов Среднего Запада, включая Иллинойс, Индиану, Айову, Канзас и Мичиган.

Хотя США и остаются крупнейшим торговым партнером Китая, в торговле двух стран по-прежнему сохраняется значительный дисбаланс. В 2024 году товарооборот КНР и США вырос на 4,9%, до $668,06 млрд (4,898 трлн юаней). При этом на поставки из Китая в США пришлось 3,734 трлн юаней, а на экспорт из США в Китай — 1,164 трлн юаней.