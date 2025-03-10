 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

SCMP сообщила о возможном визите Трампа в Китай

SCMP: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином в Китае в апреле
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Вашингтон и Пекин готовят личную встречу Трампа и Си Цзиньпина, республиканец может приехать в Китай в апреле или мае, пишет SCMP. Переговоры ведутся на фоне новой торговой войны Китая и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп может отправиться в Китай в апреле для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники SCMP рассказали, что оба лидера рассчитывают на визит другой стороны, «чтобы представить это как дипломатический триумф», но пока обсуждается визит Трампа в Китай. Издание отмечает, что до этого были сообщения о планах республиканца посетить Китай в первые 100 дней президентства.

Один из китайских источников заявил, что стороны работают над проведением саммита двух лидеров в апреле, но пока даты не определены. По его словам, Трамп надеялся, что Си посетит его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где они встречались во время первого срока республиканца в 2017 году, однако в Пекине хотят, чтобы визит носил более официальный характер: либо встреча в Вашингтоне, либо поездка Трампа в Китай.

Другой китайский источник подчеркнул, что после возвращения Трампа в Белый дом с Вашингтоном сложнее вести переговоры из-за «радикальных перемен».

FT описала предполагаемую стратегию Си при Трампе как стиль Дона Корлеоне
Политика
Пекин, Китай

Американский источник издания сообщил, что апрель — «самое раннее, когда Трамп посетит Китай». SCMP отмечает, что пока не ясно, на какой стадии находятся переговоры о визите. Другой собеседник из США рассказал, что визит Трампа ожидается в апреле или мае. По его словам, Вашингтон сфокусируется на отношениях с Пекином после урегулирования конфликта на Украине.

В январе Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Сам республиканец не раз допускал, что встретится с китайским лидером после инаугурации. В середине февраля он заявил, что надеется на скорые личные переговоры с Си Цзиньпином. Накануне Трамп на вопрос, планируется ли личная встреча с китайским лидером, ответил: «Да, в какой-то момент я бы встретился. У меня очень хорошие отношения с председателем Си» (цитата по ТАСС).

В то же время в начале февраля Трамп ввел 10-процентные пошлины на продукцию из Китая, а 4 марта увеличил их вдвое, что ознаменовало начало новой торговой войны Вашингтона и Пекина. Эти тарифы применяются дополнительно к любым уже существующим пошлинам.

В ответ на первое введение тарифов Китай ввел 10-процентные пошлины на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентные — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.

После ответных мер Китая Трамп заявил, что «не торопится» звонить Си.

После увеличения тарифов Вашингтоном Пекин ввел дополнительные 10- и 15-процентные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, ужесточил экспортный контроль для 15 китайских технологических компаний и внес 10 американских компаний в список ненадежных. Также Китай подал новый иск к США в механизм решения споров ВТО.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин официальный визит
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о «мощном оружии Китая» в торговой войне с США
Политика
Бессент рассказал, как Трамп оценивает шанс вторжения Китая на Тайвань
Политика
Глава МИД Китая обвинил США в «ответе на добро злом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Небензя подтвердил координацию между Россией и США по сирийскому вопросуПолитика, 17:57
На Украине включили онлайн-сервис «Электронная конопля»Экономика, 17:53
В Пулково изъяли 107 контрабандных живых омаров на ₽700 тыс.Общество, 17:51
«Hyundai и Toyota — первые». Все о возвращении западных брендов в РоссиюАвто, 17:48
Курс юаня впервые с конца февраля упал ниже ₽12Инвестиции, 17:48
Умер автор слов гимна Петербурга Олег ЧупровОбщество, 17:46
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Центробанк установил курс доллара США на 11 марта на уровне 88,39 рубляИнвестиции, 17:39
Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операцииПолитика, 17:31
При столкновении судна с танкером в Северном море пострадали 32 человекаОбщество, 17:29
Индекс РТС в феврале показал лучший результат за 10 летИнвестиции, 17:25
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
В Томской области домашняя такса насмерть загрызла спящего младенцаОбщество, 17:09
МИД Ирана вызвал посла Швеции из-за критики смертного приговора ученомуПолитика, 17:08