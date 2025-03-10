 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рубио ответил на вопрос о дате встречи Путина и Трампа

Госсекретарь Рубио: дата встречи Путина и Трампа еще не определена
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммит G20 в Осаке, Япония, 2019 год
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммит G20 в Осаке, Япония, 2019 год (Фото: Администрация Президента России)

Дата встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не назначена, заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с Al Arabiya.

Он также добавил, что у США есть рычаги давления на Россию, но Штаты рассчитывают, что эти инструменты не будут использованы.

Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию
Политика
Владимир Зеленский

Рубио в настоящее время находится в Саудовской Аравии, он прилетел туда 10 марта. На следующий день в Джидде пройдет первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.

В Джидду также прилетел украинский президент Владимир Зеленский для переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Президент, озвучивая состав украинской делегации, упомянул главу офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Павла Палиса, главу МИДа Андрея Сибигу и министра обороны Рустема Умерова. Сам президент Украины участвовать во встрече не будет.

От американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В Саудовской Аравии также проходили переговоры представителей США и России. Они состоялись 18 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Марко Рубио встреча
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию
Политика
Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров с Украиной в Джидде
Политика
На Украине описали переговоры с США пословицей «яке їхало, таке здибало»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 18:07
Люксовый комплекс «Времена года» на Кутузовском выставили на торгиБизнес, 20:59
Маск заявил о «масштабной кибератаке» на X после сбоевПолитика, 20:49
Российский стрелок проиграл украинцу в борьбе за золото чемпионата ЕвропыСпорт, 20:47
Главком ВСУ заявил о «маневре на рубежи обороны» в Курской областиПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Спецпосланник Трампа заявил об извинениях от ЗеленскогоПолитика, 20:28
«Трактор» одержал самую крупную победу над «Ладой» в КХЛСпорт, 20:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемая в убийстве сына жительница Перми объяснила свой поступокОбщество, 20:23
Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборахИнвестиции, 20:16
Алавиты в Сирии: история, численность, районы проживанияБаза знаний, 20:06
Тренера сборной Норвегии отстранили после жульничества с формойСпорт, 20:03
Рубио ответил на вопрос о дате встречи Путина и ТрампаПолитика, 19:55
Дания заявила о готовности отправить миротворцев на УкраинуПолитика, 19:51
Почему новые этнические чистки в Сирии чувствительны для РоссииПолитика, 19:46