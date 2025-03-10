Госсекретарь Рубио: дата встречи Путина и Трампа еще не определена

Рубио ответил на вопрос о дате встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин на саммит G20 в Осаке, Япония, 2019 год (Фото: Администрация Президента России)

Дата встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не назначена, заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с Al Arabiya.

Он также добавил, что у США есть рычаги давления на Россию, но Штаты рассчитывают, что эти инструменты не будут использованы.

Рубио в настоящее время находится в Саудовской Аравии, он прилетел туда 10 марта. На следующий день в Джидде пройдет первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.

В Джидду также прилетел украинский президент Владимир Зеленский для переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Президент, озвучивая состав украинской делегации, упомянул главу офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Павла Палиса, главу МИДа Андрея Сибигу и министра обороны Рустема Умерова. Сам президент Украины участвовать во встрече не будет.

От американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В Саудовской Аравии также проходили переговоры представителей США и России. Они состоялись 18 февраля.