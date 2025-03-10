Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Джидду на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает Guardian.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдет первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.

В воскресенье, 8 марта, Зеленский объявил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Зеленский не назвал себя в числе участников делегации. Издание The Economist описало это как «странную ситуацию», а в Киеве проведение двух различных встреч назвали совпадением.

От американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Financial Times сообщило, что Киев собирается предложить «частичное перемирие» с Россией, чтобы убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе переговоров в Джидде. В Вашингтоне целью переговоров назвали создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.