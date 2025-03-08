Зеленский раскрыл состав делегации Украины на встрече с США в Саудовской Аравии

11 марта в Саудовской Аравии пройдет первая официальная встреча Киева и США после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме. Украину на ней представят чиновники офиса президента, глава МИД и министр обороны

Андрей Сибига, Андрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский со своей командой посетит Саудовскую Аравию, несколько украинских чиновников встретятся с американскими представителями, сообщил глава государства в Х.

«На следующей неделе я начну с визита в Саудовскую Аравию. После моей встречи в понедельник с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой», — сообщил он.

Зеленский уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

18 февраля в Саудовской Аравии проходила встреча делегаций России и США.

Днем ранее, 7 марта, украинский лидер заявил о самой «интенсивной работе с командой президента Трампа за все время» по поводу мирного урегулирования.

Незадолго до этого американский президент опубликовал пост в Truth Social с призывом к обеим сторонам конфликта сесть за стол переговоров, пока не стало поздно. Он также предупредил, что может ужесточить санкции против Москвы или ввести пошлины, «учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно разбивает Украину на поле боя». Российская сторона считает санкции незаконными.

Зеленский также рассказал, что в Киеве 8 марта прошла «продуктивная» встреча между дипломатами Украины и Великобритании, на которой обсуждались «совместные шаги, которые могут приблизить нас к миру и ускорить дипломатические усилия».

Лондон вместе с Парижем и Киевом работает над своим вариантом мирной инициативы, сообщал Reuters. Британский премьер Кир Стармер публично выступал за размещение на Украине военных страны для защиты мира. Также он анонсировал новую военную помощь Киеву — например, королевство направит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО, средства пойдут на финансирование британского экспорта.

Глава МИД России Сергей Лавров называл неприемлемым размещение на Украине миротворцев из стран НАТО под любым флагом.