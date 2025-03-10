Трамп заявил об интересе «четырех сторон» к покупке TikTok в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями бизнеса TikTok в США и что сделка может состояться уже «скоро», сообщает Bloomberg.

«Мы ведем переговоры с четырьмя разными группами покупателей, и многие хотят заполучить эту платформу», — сказал Трамп 9 марта журналистам на борту самолета Air Force One.



Он не уточнил имена потенциальных покупателей. Трамп также отказался говорить, кому из них он отдает предпочтение, добавив, что «все четыре варианта хороши».



Президент США 6 марта заявил , что готов продлить срок для заключения сделки по покупке американского бизнеса TikTok и после 5 апреля, если это будет необходимо, однако выразил уверенность, что соглашение возможно будет заключить в течение ближайшего месяца.

Американские власти продолжительное время пытались запретить TikTok в стране из-за его принадлежности китайской компании. Вашингтон хочет, чтобы ByteDance продала подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

Тем не менее 17 января Верховный суд США поддержал закон, запрещающий TikTok в стране, если владелец сервиса не продаст его американскому лицу до 19 января. Накануне своей инаугурации Трамп допустил, что китайская соцсеть сможет продолжить работу на территории США при условии передачи американскому государству 50% акций, а вскоре после вступления в должность президент США подписал исполнительный приказ, предоставляющий отсрочку на продажу TikTok еще на 75 дней.



27 января Трамп заявил об интересе к покупке TikTok компании Microsoft. 4 февраля американский президент допустил, что для покупки американского подразделения TikTok могут быть использованы средства суверенного фонда благосостояния. Глава Минфина Скотт Бессент уточнил, что создание такого фонда будет идти в течение года.