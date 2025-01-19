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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп потребовал половину акций TikTok для продолжения работы в США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп предложил TikTok либо навсегда прекратить работу в США, либо продолжить зарабатывать триллионы долларов, но под частичным управлением государства. Руководство сети пообещало сделать «все возможное» для разблокировки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Китайская соцсеть TikTok сможет продолжить работу на территории США при условии передачи американскому государству 50% акций, заявил в Truth Social избранный президент Дональд Трамп.

Он предложил создать совместное предприятие со старыми или новыми владельцами. «Поступая таким образом, мы спасаем Tik Tok, сохраняем его в надежных руках и даем ему возможность заявить о себе. Без одобрения США не будет TikTok. С нашим одобрением будут сотни миллиардов долларов, а может быть, и триллионы [прибыли]», — написал политик.

Трамп пообещал после своей инаугурации в понедельник, 20 января, отложить вступление в силу законодательного запрета работы TikTok в США. Распоряжение будет гарантировать любой компании, предоставляющей услуги связи в США, что никаких последствий за отсутствие блокировки TikTok не будет, а магазинам приложений — за наличие в каталоге.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В воскресенье, 19 января, вступил в силу запрет TikTok на работу в США, пока им владеет китайская ByteDance. На днях запрет был признан Верховным судом США соответствующим законодательству. Трамп обратился в Верховный суд с просьбой не допустить вступления закона в силу до инаугурации, но его просьбу не удовлетворили.

Американские пользователи теперь не могут смотреть или публиковать видео в TikTok, приложение было удалено в субботу вечером для аккаунтов из США из магазинов приложений, включая AppStore и Google Play.

Законодательство США позволяет президенту приостановить запрет на 90 дней если TikTok начнет обрывать связи с материнской компанией, поэтому Трамп может приостановить действие закона сразу после вступления в должность.

Гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу поблагодарил Трампа за готовность «работать с нами, чтобы найти решение, которое сделает TikTok доступным в Соединенных Штатах». С его слов, TikTok «благодарен и рад получить поддержку президента, который действительно понимает нашу платформу». «Будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить процветание нашей платформы... на долгие годы», — сказал Шу.

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Во время первого президентского срока Трамп пытался запретить TikTok на территории США, пока им владеет китайская компания. «Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность», — говорилось в его указе. Однако американский суд счел, что президент не вправе издавать подобные указы, и запрет сняли.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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