Трамп потребовал половину акций TikTok для продолжения работы в США

Трамп предложил TikTok либо навсегда прекратить работу в США, либо продолжить зарабатывать триллионы долларов, но под частичным управлением государства. Руководство сети пообещало сделать «все возможное» для разблокировки

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Китайская соцсеть TikTok сможет продолжить работу на территории США при условии передачи американскому государству 50% акций, заявил в Truth Social избранный президент Дональд Трамп.

Он предложил создать совместное предприятие со старыми или новыми владельцами. «Поступая таким образом, мы спасаем Tik Tok, сохраняем его в надежных руках и даем ему возможность заявить о себе. Без одобрения США не будет TikTok. С нашим одобрением будут сотни миллиардов долларов, а может быть, и триллионы [прибыли]», — написал политик.

Трамп пообещал после своей инаугурации в понедельник, 20 января, отложить вступление в силу законодательного запрета работы TikTok в США. Распоряжение будет гарантировать любой компании, предоставляющей услуги связи в США, что никаких последствий за отсутствие блокировки TikTok не будет, а магазинам приложений — за наличие в каталоге.

В воскресенье, 19 января, вступил в силу запрет TikTok на работу в США, пока им владеет китайская ByteDance. На днях запрет был признан Верховным судом США соответствующим законодательству. Трамп обратился в Верховный суд с просьбой не допустить вступления закона в силу до инаугурации, но его просьбу не удовлетворили.

Американские пользователи теперь не могут смотреть или публиковать видео в TikTok, приложение было удалено в субботу вечером для аккаунтов из США из магазинов приложений, включая AppStore и Google Play.

Законодательство США позволяет президенту приостановить запрет на 90 дней если TikTok начнет обрывать связи с материнской компанией, поэтому Трамп может приостановить действие закона сразу после вступления в должность.

Гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу поблагодарил Трампа за готовность «работать с нами, чтобы найти решение, которое сделает TikTok доступным в Соединенных Штатах». С его слов, TikTok «благодарен и рад получить поддержку президента, который действительно понимает нашу платформу». «Будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить процветание нашей платформы... на долгие годы», — сказал Шу.

Во время первого президентского срока Трамп пытался запретить TikTok на территории США, пока им владеет китайская компания. «Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность», — говорилось в его указе. Однако американский суд счел, что президент не вправе издавать подобные указы, и запрет сняли.