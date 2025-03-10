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Падение режима Асада ,  
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Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии

Сюжет
Падение режима Асада

Россия и США запросили экстренные консультации Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Сирии, сообщил первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии», — написал он в своем телеграм-канале.

Дипломат ожидает, что датское председательство Совета назначит их на 10 марта.

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С 7 марта в провинции Латакия в Сирии происходят столкновения. Госагентство SANA сообщило, что противники новых властей напали на военные объекты. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты — представители религиозного меньшинства. По данным Al Jazeera, алавиты, в основном мирные жители, укрылись на российской военной авиабазе в Хмеймиме.

К 9 марта число жертв столкновений превысило 1 тыс. человек, подсчитали в Сирийской обсерватории по правам человека.

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Теги
Дмитрий Полянский ООН Сирия протесты Латакия жертвы
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