Противники новых властей Сирии укрылись на российской военной базе

Reuters: женщины и пожилые люди в Сирии ищут убежище на российской базе

На российской базе в Хмеймиме укрылись противники новых властей Сирии и их семьи, сообщают Al Jazeera и Reuters. По данным правозащитников, в ходе столкновений погибли более 340 человек, включая гражданских из числа алавитов

КПП на въезде в российскую базу в Латакии (Фото: Mahmoud Hassano / Reuters)

Десятки противников новых сирийских властей и их семьи проникли на российскую авиабазу Хмеймим в Латакии на фоне столкновений с силовиками, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Шесть жителей прибрежного региона Сирии заявили Reuters, что «тысячи» алавитов и христиан, опасаясь за свою жизнь, покинули свои дома с 6 марта, когда начались столкновения и протесты. Согласно кадрам с места событий, а также по словам двух источников агентства, знакомых с ситуацией, «несколько сотен человек», в основном женщины, дети и пожилые люди, искали убежища на базе в Хмеймиме.

У России в Сирии есть две военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе. В 2017 году Москва получила их в аренду на 49 лет. После свержения Башара Асада в декабре Россия ведет переговоры о сохранении баз с новыми властями Сирии.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны — в Латакии и близлежащих холмистых сельских районах. После падения режима Башара Асада, который принадлежал к этому течению, The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

Минобороны Сирии сообщило Al Jazeera, что приняло решение закрыть дороги, ведущие в прибрежные города. Мера принята на фоне сообщений об убийствах мирных алавитов боевиками, связанными с новыми сирийскими властями. Источник агентства в службе безопасности рассказал, что группа повстанцев была арестована за «нарушение инструкций по безопасности и совершение нарушений в отношении гражданских лиц во время преследования остатков бывшего режима в провинции Латакия».

Глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдулрахман заявил, что силовики и боевики, связанные с новыми сирийскими властями, в ходе рейдов и столкновений убили более 340 человек, включая женщин и детей из алавитов, передает Reuters.

6 марта сирийское госагентство SANA сообщило, что «остатки отрядов ополчения Асада» атаковали военные объекты и блокпосты в провинции Латакия. В частности, столкновения произошли в городе Джабла. В Тартусе, расположенном в 60 км от него, вспыхнули антиправительственные протесты, для их подавления открыли стрельбу. В городе ввели комендантский час. В ходе столкновений погибли как противники новых властей, так и военные.

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа — лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), возглавлявшей наступление повстанцев, которое привело к свержению Асада, — призвал вооруженных противников новых властей сложить оружие, «пока не поздно».