Дмитрий Песков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Со стороны Франции было много лжи, она не выполнила договоренности в рамках минских соглашений и гарантий бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который обвинил Россию в нарушении минских соглашений и назвал Россию угрозой для Франции и Европы «на долгие годы вперед».

«Лжи было много стороны Франции. Мы помним заявления [бывшего президента Франции Франсуа] Олланда, который говорил, что к минским договоренностям никто серьезно не относился», — сказал Песков.

Он также напомнил, что «в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел [Лоран Фабиус] поставил подпись под документом, который гарантировал на тот момент законному президенту Украины Януковичу его политическое будущее». «После этого случился переворот, то есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии», — добавил Песков.

Олланд в конце 2022 года высказал мнение, что минские соглашения сыграли важную роль в укреплении украинских вооруженных сил. Он согласился с мнением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что минские соглашения не только помогли «заморозить» конфликт, но и позволили Киеву укрепить свою армию.

По словам Олланда, соглашения остановили наступление России и дали Западу шанс поддержать Украину. Он тогда подчеркнул, что украинская армия значительно улучшила свои возможности благодаря этой передышке.