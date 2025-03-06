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Военная операция на Украине ,  
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Захарова предложила Макрону расспросить Олланда о минских соглашениях

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эмманюэлю Макрону обратиться к своему предшественнику, Франсуа Олланду, чтобы узнать, кто на самом деле препятствовал выполнению минских соглашений.

Дипломат отметила, что Олланд публично заявлял об отсутствии намерения выполнять минские соглашения. По словам Захаровой, ему стоит поговорить с Макроном «по душам», чтобы последний услышал мнение своего предшественника.

«Какой план? Пусть Олланд вот и расскажет Макрону. И потом, наверное, Макрону надо будет объясниться перед своим собственным населением, почему он вводит его в заблуждение», — заключила Захарова.

Минские соглашения были заключены в 2014 и 2015 годах и подписаны трехсторонней контактной группой, в состав которой вошли представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Соглашения 2015 года были подписаны после длительных переговоров президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

Одним из важных условий было принятие Украиной закона об особом статусе Донбасса и проведение местных выборов в ДНР и ЛНР.

Кроме того, дипломат напомнила о признании экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая также подтвердила, что не намеревалась исполнять эти соглашения. Она подчеркнула, что оба бывших лидера открыто признались в том, что у них был иной план, который не совпадал с минскими соглашениями.

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Эмманюэль Макрон

Экс-президент Франции Олланд в конце 2022 года высказал мнение, что минские соглашения сыграли важную роль в укреплении украинских вооруженных сил. Он согласился с мнением Меркель, которая заявила, что минские соглашения не только помогли «заморозить» конфликт, но и позволили Киеву укрепить свою армию. По словам Олланда, соглашения остановили наступление России и дали Западу шанс поддержать Украину. Он подчеркнул, что украинская армия значительно улучшила свои возможности благодаря этой передышке.

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Мария Захарова Эмманюэль Макрон Франсуа Олланд Ангела Меркель Минские соглашения Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
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