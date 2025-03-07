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Военная операция на Украине ,  
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Песков отверг связь удара по объектам на Украине с планом Макрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Удар России по энергетической инфраструктуре Украины не был ответом на план президента Франции Эмманюэля Макрона ввести на Украине перемирие «в воздухе и на море», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Наши военные продолжают специальную военную операцию, в рамках этой операции, собственно, поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия на Украине», — сказал Песков.

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Утром 7 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о «массированном» ударе по энергетической и газовой инфраструктуре страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Тернополе и Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Минобороны России в своем телеграм-канале сообщило, что в ночь на 7 марта был нанесен удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В интервью Le Figaro, опубликованном 3 марта, Макрон сообщил о разработке совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана, предполагающего «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» сроком на месяц. При этом размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на следующем этапе, подчеркнул тогда Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 3 марта заявил, что прекращение огня на Украине на месяц покажет, готова ли Россия на самом деле к серьезным переговорам о мирном соглашении.

5 марта Макрон выступил против перемирия и за размещение европейских войск на Украине после того, как будет подписано мирное соглашение. Он также сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников генштабов стран, готовых «гарантировать будущий мир».

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Эмманюэль Макрон Дмитрий Песков Военная операция на Украине перемирие
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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