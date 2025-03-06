Путин после слов Макрона о России напомнил о временах Наполеона

Президент России Владимир Путин (слева) во время празднования 200-летия Бородинской битвы в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Москве заявил, что противники России хотят вернуться во времена нашествия Наполеона на Россию, но забывают, чем эти события закончились.

«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

5 марта 2025 года Эмманюэль Макрон в обращении к французской нации назвал Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы и обвинил страну в том, что она «превратила украинский конфликт в глобальный».

Французский президент отметил, что намерен инициировать дискуссию по поводу защиты европейских союзников французским ядерным оружием, добавив, что Франция при этом сохранит контроль за своими ядерными вооружениями.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова президента Франции, отметил, что ядерная риторика президента Франции представляет угрозу России, и сравнил его с Наполеоном.

Министр также напомнил, что французский президент «периодически заявляет», что он созвонится с президентом России Владимиром Путиным и поговорит с ним. Как отметил министр, у французского президента есть такие возможности, ему никто не запрещает общаться с Владимиром Путиным, потому что он «постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами».