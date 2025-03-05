Макрон выступил против перемирия на Украине и объявил саммит по размещению войск

Макрон счел, что путь к миру «не должен идти через отказ от Украины», и заявил, что Франция не может оставаться «зрителем». Прежде он предлагал «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» до достижения мира

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине, передает BFM TV.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины», — заявил он, добавив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины».

Он выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы «сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение». Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине».

Президент Франции заявил, что для его страны оставаться «зрителем» в «мире опасностей» было бы «безумием».

«Если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен», — добавляет он.

При этом Макрон уверен, что мир вступает в «новую эру». «США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру», — считает президент Франции.

Он также рассказал о намерении провести «стратегические дебаты о защите наших европейских союзников» французскими силами ядерного сдерживания, подчеркнув: «Что бы ни происходило, решение всегда было и останется в руках президента республики».

На прошлой неделе The Telegraph писала, что Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы. Берлин не имеет собственное ядерное оружие, но на базе США в Германии, в соответствии с соглашением НАТО, размещено 20 американских ядерных бомб.

Заявление Макрона прозвучало после приостановки военной помощи и предоставления разведданных Украине от США в связи с перепалкой лидеров стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Ожидалось, что они подпишут соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых, однако этого не произошло. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией и неблагодарности за поддержку США.

Позже украинский президент заявил, что готов к подписанию сделки и благодарен за предоставленную Вашингтоном помощь. США условиями продолжения поддержки назвали проведение мирных переговоров и принятие «некоторых мер по укреплению доверия». 5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем дату, место и состав участников переговоров о мире.

На фоне обострения отношений США и Украины Макрон и британский премьер Кир Стармер разработали собственный план мирного урегулирования, который на первом этапе предусматривает «перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры» и только после достижения мирного соглашения — размещение европейских миротворцев. Макрон рассказывал, что пытался убедить Трампа сменить подход на этот вариант.