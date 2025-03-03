Во Франции заявили, что предлагаемое перемирие выявит намерения России

Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Reuters)

Прекращение огня на Украине на месяц покажет, готова ли российская сторона на самом деле к серьезным переговорам о долгосрочном мирном соглашении, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет The Guardian.

Барро добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп также могут возобновить прямые переговоры после конфликта на прошлой неделе.

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, который предполагает месячное «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре». Об этом французский лидер рассказал в беседе с Le Figaro.

В ходе интервью Макрон также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Трампом и Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки двух глав государств в Белом доме.

И Москва, и Киев неоднократно выступали против заморозки конфликта.