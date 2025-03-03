 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Во Франции заявили, что предлагаемое перемирие выявит намерения России

Барро: перемирие на Украине покажет готовность России к переговорам
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Reuters)

Прекращение огня на Украине на месяц покажет, готова ли российская сторона на самом деле к серьезным переговорам о долгосрочном мирном соглашении, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет The Guardian.

Барро добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп также могут возобновить прямые переговоры после конфликта на прошлой неделе.

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (слева направо)

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, который предполагает месячное «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре». Об этом французский лидер рассказал в беседе с Le Figaro.

В ходе интервью Макрон также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Трампом и Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки двух глав государств в Белом доме.

И Москва, и Киев неоднократно выступали против заморозки конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
МИД Франции Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине перемирие Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Макрон раскрыл их со Стармером план по Украине
Политика
FT узнала о звонках Зеленского Макрону и Рютте после ссоры с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
В Абинске на Кубани перед частным домом нашли упавший дронПолитика, 14:27
Bloomberg узнал, что в ЕС не согласовали сроки перемирия на УкраинеПолитика, 14:27
Бастрыкин поручил доложить ему по делу об убийстве волонтера в ЦимлянскеПолитика, 14:18
Блаттер и Платини снова предстали перед судом по делу о коррупцииСпорт, 14:18
От зеленой энергетики — обратно к нефти: итоги India Energy WeekОтрасли, 14:17
Во Франции заявили, что предлагаемое перемирие выявит намерения РоссииПолитика, 14:17
Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии⁠Политика, 14:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,8 млрдИнвестиции, 14:15
Катки в парке Горького и «Сокольниках» объявили о закрытииГород, 14:11
Макрон сообщил о попытке отговорить Трампа от прекращения огня на УкраинеПолитика, 14:08
Почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредитыФинансы, 14:03
Российские компании начали активнее судиться с «дочкой» MicrosoftТехнологии и медиа, 14:01
Стало известно о состоянии попавшего под колеса чемпиона по мотогонкамСпорт, 14:00
Каким будет новое здание Большого Московского цирка. 6 вариантовНедвижимость, 13:55