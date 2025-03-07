Власти Украины заявили об ударе по энергетической инфраструктуре
Энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины оказалась под «массированным» ударом, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго — и газоснабжения», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
С раннего утра 7 марта воздушная опасность объявлена по всей Украине. «Суспiльне» сообщало о взрывах в Харькове, Тернополе и Ивано-Франковской области, ТСН — о взрывах в Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре после взрыва в городе и четырех пострадавших. Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о работе сил противовоздушной обороны в области. Глава Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода написал об атаке «критического промышленного объекта» и предупредил о возможных ограничениях в подаче газа.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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