Власти Украины заявили об ударе по энергетической инфраструктуре

Власти Тернопольской области сообщили об атаке промобъекта и предупредили о возможных проблемах с подачей газа. В Ивано-Франковской области сработала ПВО, в Харькове возник пожар. Польша подняла авиацию

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Энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины оказалась под «массированным» ударом, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго — и газоснабжения», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

С раннего утра 7 марта воздушная опасность объявлена по всей Украине. «Суспiльне» сообщало о взрывах в Харькове, Тернополе и Ивано-Франковской области, ТСН — о взрывах в Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре после взрыва в городе и четырех пострадавших. Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о работе сил противовоздушной обороны в области. Глава Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода написал об атаке «критического промышленного объекта» и предупредил о возможных ограничениях в подаче газа.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.