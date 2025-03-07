Трамп заявил о неизбежном заключении мира Россией и Украиной

Россия и Украина заключат мирное соглашение, так как у них нет выбора, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, произойдет вот что. Украина хочет заключить сделку, потому что, по моему мнению, у нее нет выбора. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, определенным другим образом, который знаю только я, у нее тоже нет выбора», — сказал он.

Во вторник, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Зеленский добавил, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. В Кремле положительно оценили его заявление.

На следующий день глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем дату, место и состав участников переговоров о мире.

В четверг, 6 марта, журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X сообщила, что американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии.