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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о неизбежном заключении мира Россией и Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия и Украина заключат мирное соглашение, так как у них нет выбора, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, произойдет вот что. Украина хочет заключить сделку, потому что, по моему мнению, у нее нет выбора. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, определенным другим образом, который знаю только я, у нее тоже нет выбора», — сказал он.

Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к миру
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Во вторник, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Зеленский добавил, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. В Кремле положительно оценили его заявление.

На следующий день глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем дату, место и состав участников переговоров о мире.

В четверг, 6 марта, журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X сообщила, что американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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