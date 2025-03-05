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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Американские дипломаты направили Рубио письмо против ликвидации USAID

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Joerg Boethling / IMAGO / Global Look Press
Фото: Joerg Boethling / IMAGO / Global Look Press

Сотни американских дипломатов подписали письмо в Госдепартамент США с протестом против роспуска Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Bloomberg.

В документе, адресованном госсекретарю Марко Рубио, утверждается, что политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении USAID подрывает доверие к США и создает угрозу для американских граждан за рубежом.

«Закрытие проектов и программ USAID подвергает опасности американских граждан, дипломатов и военных», — говорится в обращении, копия которого оказалась в распоряжении Bloomberg.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

Дипломаты подчеркнули, что выражают протест «не из-за оппозиции администрации, а потому, что посвятили свою жизнь укреплению безопасности, силы и процветания Америки». По их мнению, отказ от программ USAID усилит влияние Китая и России в развивающихся странах.

«В регионах, откуда уходят США, стратегические конкуренты используют экономические рычаги для получения политических уступок и расширения авторитарного влияния», — отмечается в документе.

Госдеп отказался комментировать ситуацию, назвав письмо внутренней перепиской.

Полиция задержала бывших сотрудников USAID из-за акции в конгрессе США
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

После инаугурации 20 января Трамп заморозил финансирование USAID, а с 7 февраля сотрудников агентства отправили в административный отпуск. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что часть функций агентства сохранится, но Reuters сообщил о сокращении штата с 10 тыс. до 294 человек.

Куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал USAID «преступной организацией», после того как сотрудники его департамента получили отказ в получении доступа к базам агентства. Маск неоднократно приводил примеры неэффективных многомиллионных расходов агентства.

Решение Трампа вызвало судебные разбирательства. Профсоюз госслужащих добился отмены административного отпуска, но суд отказался возобновлять финансирование агентства. Демократы в конгрессе опасаются ликвидации USAID, а в агентстве назвали ситуацию катастрофической и сравнимой с выводом войск США из Афганистана.

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USAID США Марко Рубио Дональд Трамп протест
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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