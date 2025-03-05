Американские дипломаты направили Рубио письмо против ликвидации USAID

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Сотни американских дипломатов подписали письмо в Госдепартамент США с протестом против роспуска Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Bloomberg.

В документе, адресованном госсекретарю Марко Рубио, утверждается, что политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении USAID подрывает доверие к США и создает угрозу для американских граждан за рубежом.

«Закрытие проектов и программ USAID подвергает опасности американских граждан, дипломатов и военных», — говорится в обращении, копия которого оказалась в распоряжении Bloomberg.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

Дипломаты подчеркнули, что выражают протест «не из-за оппозиции администрации, а потому, что посвятили свою жизнь укреплению безопасности, силы и процветания Америки». По их мнению, отказ от программ USAID усилит влияние Китая и России в развивающихся странах.

«В регионах, откуда уходят США, стратегические конкуренты используют экономические рычаги для получения политических уступок и расширения авторитарного влияния», — отмечается в документе.

Госдеп отказался комментировать ситуацию, назвав письмо внутренней перепиской.

После инаугурации 20 января Трамп заморозил финансирование USAID, а с 7 февраля сотрудников агентства отправили в административный отпуск. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что часть функций агентства сохранится, но Reuters сообщил о сокращении штата с 10 тыс. до 294 человек.

Куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал USAID «преступной организацией», после того как сотрудники его департамента получили отказ в получении доступа к базам агентства. Маск неоднократно приводил примеры неэффективных многомиллионных расходов агентства.

Решение Трампа вызвало судебные разбирательства. Профсоюз госслужащих добился отмены административного отпуска, но суд отказался возобновлять финансирование агентства. Демократы в конгрессе опасаются ликвидации USAID, а в агентстве назвали ситуацию катастрофической и сравнимой с выводом войск США из Афганистана.