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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Полиция задержала бывших сотрудников USAID из-за акции в конгрессе США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Сотрудники полиции задержали 20 бывших сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), устроивших акцию в здании конгресса в знак протеста против действия американских властей, закрывших агентство. Об этом сообщает The Guardian.

Уволенные сотрудники провели «лежачую» акцию протеста в офисном здании конгресса США. Демонстранты надели белые футболки с надписью «Сокращение финансирования борьбы со СПИД убивает». Около 30 человек легли на пол ротонды здания Кэннона в Вашингтоне, скандируя фразу: «У конгресса руки в крови, разморозьте помощь сейчас же».

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

Организация была основана в 1961 году указом президента США Джона Кеннеди после принятия закона о содействии зарубежным странам. Агентство объединило функции нескольких существовавших ранее американских ведомств, занимавшихся вопросами международного развития.

Что такое USAID и чем занимается Агентство США по международному развитию
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Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

20 января президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации подписал указ о приостановке на 90 дней оказания помощи другим государствам. Запрет в том числе коснулся работы USAID. Согласно указу, в течение этого срока необходимо провести ревизию программ агентства.

Вскоре в Вашингтоне закрылась штаб-квартира агентства. Со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Также прекратили работу сайт и аккаунт организации в социальной сети X.

3 февраля Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.

На прошлой неделе The New York Times сообщила, что назначенное Трампом руководство USAID разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства. Еще до 1 тыс. сотрудников организации были отправлены в отпуск. Согласно документу, увольнение не коснулось сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», и «ключевых руководителей».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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