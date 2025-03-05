Глава МВД сообщил об увольнении начальников, лишавших сотрудников отпуска

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из МВД были уволены начальники отделов, не дававшие своим подчиненным уходить в положенные им отпуска, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска», — сказал он.

По словам министра, такие ситуации «неминуемо приводили к росту напряженности в коллективах». Он отметил, что треть сотрудников в МВД — это женщины, «а у них дети и семьи».

Колокольцев заявил, что от руководителей всех уровней в ведомстве требуется «бережное и внимательное отношение» к подчиненным.

Глава МВД также рассказал, что за прошедший год из ведомства уволился каждый второй опытный участковый с выслугой в этом подразделении от десяти лет.

В августе 2023 года Колокольцев назвал критической нехватку полицейских и следователей в Министерстве внутренних дел. В мае 2024 года он заявил, что один участковый «работает за четверых». Министр объяснил дефицит сотрудников маленькими зарплатами.

В сентябре он пояснил, что поднять оклады участковых в регионах невозможно из-за недостаточного финансирования. Колокольцев тогда отметил, что Минфин выделяет средства «вроде бы по штату, но на самом деле по минимальным ставкам надбавочным».