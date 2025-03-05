Колокольцев заявил, что МВД не хватает больше 170 тыс. сотрудников

Каждый второй участковый с выслугой более десяти лет уволился за последний год, общее количество вакансий в МВД достигло 172 тыс., заявил Колокольцев. По его словам, деятельность полиции «существенно затруднена»

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Общее количество вакантных должностей в МВД за год увеличилось более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс., из них 145 тыс. — это аттестованные, сообщил на коллегии ведомства министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточно нарядов сократилось на четверть, практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет. Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от десяти лет и более. А специфика данного направления подразумевает доскональные знания вверенной территории, ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением, требуются годы», — сказал он.

Некомплект аттестованного состава в уголовном розыске составляет 23,9%, в патрульно-постовой службе — 31,4%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 24,7%, в органах предварительного следствия — 22,7%, следует из презентации, которую показали на коллегии МВД.

По словам Колокольцева, в Приморском крае и Ивановской области нет почти трети личного состава (27%), в 39 из 96 территориальных органов не хватает более 20% сотрудников, в управлении МВД по Екатеринбургу некомплект 30%, в Смоленской области не укомплектовано 40% подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а во многих райотделах, включая столичные, вакантны более половины позиций. «Показательно, что 40% уходят со службы, не получив право на пенсию, подчеркнул глава МВД. — Деятельность ведущих служб полиции существенно затруднена».

Сокращение уровня укомплектованности органов МВД продолжается в течение нескольких лет. В августе 2023 года Колокольцев называл критической нехватку полицейских и следователей. В мае прошлого года он утверждал, что один участковый «работает за четверых». «Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась», — подчеркивал тогда глава МВД.