Глава МВД заявил о критической нехватке полицейских и следователей

МВД уже более пяти лет испытывает нехватку кадров. В ноябре 2022-го Колокольцев отмечал, что дефицит составляет 90 тыс. человек, сейчас некомплект уже критический. Он предупреждал, что это может сказаться на уровне преступности

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В правоохранительных органах критически не хватает сотрудников, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, представляя новых руководителей территориальных органов МВД в Магаданской области и Севастополе.

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. И в Магаданской области сложная. И следователей не хватает», — сказал он.

По его словам, МВД предстоит «сделать все, чтобы минимизировать эти риски» и «удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством».

Колокольцев не впервые жалуется на дефицит кадров. В ноябре прошлого года он заявил, что правоохранительным органам не хватает 90 тыс. сотрудников. В Москве, отметил он, за десять с небольшим лет количество работников в органах МВД снизилось в два раза.

Министр отмечал, что ситуация «пока не сказывается на криминогенной ситуации», «но все имеет свой разумный предел». Одним из вариантов решения проблемы Колокольцев называл предоставление жилья сотрудникам, в первую очередь участковым в регионах. По словам главы МВД, на тот момент удалось улучшить жилищные условия для 6% участковых.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев отмечал, что нехватка кадров в МВД объясняется недостатком выделяемых средств для удовлетворения потребностей ведомства. Депутат говорил, что законодательно основа для увеличения финансирования создана, теперь необходима «планомерная работа по повышению денежного содержания» и обеспечению предусмотренных льгот.

В 2021-м Колокольцев сообщал о некомплекте в 70 тыс. личного состава. РБК в 2018-м писал, что в органах уже третий год подряд не достигался целевой показатель по укомплектованности личным составом: плановый уровень — 95%, тогда было 92,6%, наблюдалась тенденция к его снижению.

Как следует из отчетов по исполнению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в 2019-м уровень укомплектованности был 92,1%, в 2020-м — 92,5%, в 2021-м — 90,8% (самый низкий с момента начала реализации программы в 2012 году). В отчете за 2022-й показатель не отражен.