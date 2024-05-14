Колокольцев заявил, что в полиции «один работает за четверых»

Последние два года Владимир Колокольцев указывал на проблему с нехваткой людей в правоохранительных органах. Теперь она еще больше усугубилась, говорит он

Фото: Андрей Любимов / РБК

И.о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации заявил об усугублении ситуации с некомлектом в органах внутренних дел. По его словам, эта цифра достигла 152 тыс.

«Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Это в среднем по всем регионам», — сказал он.

В качестве примера Колокольцев назвал ситуацию в Москве, где некомплект участковых уполномоченных полиции составляет 75%.

«Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых, если речь идет об обслуживании территорий, например, участковых уполномоченных», — сказал он.

Колокольцев и ранее называл критической ситуацию с комплектованием полиции. Так, в августе 2023 года он заявил, что в правоохранительных органах есть проблема с нехваткой следователей. В ноябре 2022 года он констатировал, что правоохранительным органам не хватает 90 тыс. сотрудников.

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