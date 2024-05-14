 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Колокольцев заявил, что в полиции «один работает за четверых»

Колокольцев заявил о значительной нехватке сотрудников МВД
Последние два года Владимир Колокольцев указывал на проблему с нехваткой людей в правоохранительных органах. Теперь она еще больше усугубилась, говорит он
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

И.о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации заявил об усугублении ситуации с некомлектом в органах внутренних дел. По его словам, эта цифра достигла 152 тыс.

«Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Это в среднем по всем регионам», — сказал он.

В качестве примера Колокольцев назвал ситуацию в Москве, где некомплект участковых уполномоченных полиции составляет 75%.

«Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых, если речь идет об обслуживании территорий, например, участковых уполномоченных», — сказал он.

Колокольцев и ранее называл критической ситуацию с комплектованием полиции. Так, в августе 2023 года он заявил, что в правоохранительных органах есть проблема с нехваткой следователей. В ноябре 2022 года он констатировал, что правоохранительным органам не хватает 90 тыс. сотрудников.

.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Колокольцев МВД

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 16:20
Госдума утвердила предложенных Мишустиным министров Политика, 16:54
«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации Бизнес, 16:42
В Белгороде объявлена ракетная опасность Политика, 16:41
Володин и Мурашко поспорили о роли искусственного интеллекта в медицине Общество, 16:40
Бортников подтвердил вывод пограничников с границы Армении и Азербайджана Политика, 16:38
Совфед отправил Путину представления по силовым министрам Политика, 16:31
Зеленский запросил у США еще два ЗРК Patriot для защиты Харькова Политика, 16:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC Спорт, 16:22
Жизнь в миниатюре: как школьное пространство влияет на будущую жизнь РБК и ПИК, 16:19
«Торпедо» расторгло контракт с экс-форвардом сборной России Спорт, 16:16
Протестующие у парламента Грузии сломали заграждения Политика, 16:15
Шебекино подвергся атаке с помощью FPV-дрона Политика, 16:11
Режиссера Романа Полански оправдали по делу о клевете Общество, 16:08
Актер Домогаров ушел из театра Моссовета после 30 лет работы Общество, 16:04